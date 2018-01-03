Yönetim listesinde yer almayan Abdurrahim Albayrak'tan açıklama

20 Ocak tarihinde Galatasaray'da yapılacak olan olağanüstü seçimde aday olan başkanların yönetim listesinde Abdurrahim Albayrak yer almadı

Albayrak, yönetime girmemesi hakkında sosyal medyadan kendisine gelen tepki mesajları sonrasında bir mesaj yayınladı.

İşte Abdurrahim Albayrak'ın açıklaması:

Saygıdeğer Galatasaraylılar; yönetime girmememle ilgili tepki mesajlarınızı okuyorum ama şunu belirtmek isterim ki tarafıma böyle bir teklifte bulunulmadı. Ben hiçbir zaman Galatasaray için fedakarlıktan kaçmadım ve kaçmam da.