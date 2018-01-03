03/01/2018 13:49


Gençlerbirliği’nde forma giyen futbolcu 82 gündür kayıp

Tokedo Rantie

Yaklaşık 82 gündür kayıp olan futbolcu Tokedo Rantie'nin sözleşmesinin feshi için Gençlerbirliği Kulübü, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurdu

Gençlerbirliği’nin duayen Başkanı İlhan Cavacav döneminde menejerler tarafından, İstanbul Başakşehir takımına giden Emmanuel Adebayor teklif edildi ancak rahmetli Cavcav 2 Milyon 200 bin Euro’yu pahalı buldu ve futbolcuyu transfer etmedi. 2016 yılında Adebayor’u almayan İlhan Cavcav, Tokedo Rantie’yi 550 bin Euro’ya transfer etti. Ancak İlhan Cavcav’ın vefatından sonra kulüpte mutsuz olduğu belirtilen futbolcunun yeni başkan Murat Cavcav yönetiminden rahatsız olduğu ve bu nedenle kaçtığı iddia edildi.

Mesut Bakkal döneminde Süper Lig’in 8’inci haftasında sahasında Beşiktaş’ı 2-1 yenen Gençlerbirliği kadrosunda olan Rantie’den yaklaşık 82 gündür haber alınamıyor.


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