02/01/2018 17:19


Cengiz Ünder 2017'nin en iyi genç oyuncusu ödülünü aldı

Cengiz Ünder

Sezon başında Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, Roma'da 2017 yılının en iyi genç futbolcusu ödülünü kazandı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların katıldığı anket sonucunda yüzde 85 oy alan Cengiz Ünder, Lorenzo Pellegrini, Emerson Palmieri ve Gerson'u geride bırakarak Roma'da 2017'nin en iyi genç futbolcusu ödülüne layık görüldü.Ankette Pellegrini yüzde 7, Emerson yüzde 6 ve Gerson yüzde 3 oy toplayabildi. Sezon başında Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, şu ana kadar takımıyla 12 maçta sahaya çıktı.


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Cengiz Ünder 2017'nin en iyi genç oyuncusu ödülünü aldı
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