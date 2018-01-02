Domagoj Vida İstanbul'a geldi yarın imzayı atacak

Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida bugün İstanbul'a geldi

Yarın sağlık kontrolünden geçecek Vida için 11.30'da Vodafone Park'ta imza töreni düzenlenecek. Başkan Fikret Orman'ın da katılacağı tören sonrasında Hırvat stoper, akşam saatlerinde Antalya'ya geçerek siyah-beyazlıların devre arası kampına katılacak.Profesyonel futbol kariyerine 2006 yılında ülkesinin Osijek kulübünde başlayan Vida, 2010 yılında Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'e transfer oldu. Bundesliga macerası uzun sürmeyen Vida 1 yıllık aradan sonra Hırvatistan'a dönerek Dinamo Zagreb'te forma giymeye başladı. Hırvat stoper, 2013'ün ocak ayında 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Dinamo Kiev'e transfer oldu ve 5 yıl bu kulüpte forma giydi.Beşiktaş, Domagoj Vida'nın transferi için Dinamo Kiev'e bonservis bedeli ödemeyecek.