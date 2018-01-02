02/01/2018 11:03
Beşiktaş'ın yeni transferi Vida İstanbul'a geliyor
Siyah beyazlı kulübün yeni transferi Domagoj Vida, bu akşam İstanbul'a gelecek
Beşiktaş'ın yeni transferi Hırvat stoper Domagoj Vida, saat 17.00'de İstanbul'da olacak. Atatürk Havalimanına inecek olan Domagoj Vida, yarın sağlık kontrolünden geçirilecek.
ANTALYA'DAKİ KAMPA KATILACAK
Hırvat stoper, kontrolden sonra resmi sözleşmeye imza atacak ve akşam saatlerinde Beşiktaş'ın Antalya'daki devre arası kampına katılacak. Vida için Beşiktaş, Çarşamba günü Vodafone Park'ta imza töreni düzenleyecek.