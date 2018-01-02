Fenerbahçeli Kameni'ye o kulüp göz dikti

Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel'in performansının yükselmesiyle yedek kulübesinde kalan Carlos Kameni'yi Osmanlıspor istiyor

Başkent ekibi, Süper Lig'in ilk yarısında kalesinde gördüğü 34 golle bu alanda zirvede yer almıştı. Kalecileri Karcemarskas ve Hakan Arıkan'ın performansından memnun olmayan teknik direktör İrfan Buz'un, yönetimden yeni bir file bekçisi istediği belirtildi. Osmanlıspor'un adaylar arasına Kameni'yi de aldığı ve önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye teklif yapılabileceği öğrenildi.

Sezon başında Malaga'dan bonservis bedelsiz alınan Kameni, 9 resmi maçta kaleyi korudu. 33 yaşındaki Kamerunlu eldiven bu karşılaşmalarda kalesinde 11 gol gördü.