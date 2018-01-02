02/01/2018 07:44


Everton'dan Cenk Tosun transferi hakkında son dakika açıklaması

cenk tosun

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce,Cenk Tosun hakkında önemli bir açıklamada bulundu

Allardyce, "Cenk Tosun transferi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Yeterli olup olmadığı 24 saat içinde belli olacak" ifadelerini kullandı.Beşiktaşlı golcü oyuncu Cenk Tosun'un Everton'a transfer olma sürecinin uzamasının sebebi belli oldu.

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İngiliz basınında yer alan bir habere göre, siyah-beyazlı kulüp ile Everton yetkililerinin geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği ve 25 milyon Pound'luk bonservis ücretinde anlaştığı, daha sonra ise Beşiktaş cephesinin istediği bonservis bedelini artırdığı belirtildi. Beşiktaşlı yöneticiler, İngiliz ekibine Cenk Tosun için 27 milyon Pound istediğini bildirdi.

Siyah-beyazlı yöneticilerin fikir değiştirmesinin ardından Everton cephesinin Cenk Tosun transferinden vazgeçebileceği ileri sürüldü.

Everton'ın Cenk Tosun ile anlaştığı öğrenilirken, yıldız oyuncu şu anda tatil için eşiyle birlikte Londra'da bulunuyor. Kulüplerin anlaşma sağlaması halinde, yıldız oyuncu transferi tamamlamak için Londra'dan Liverpool'a geçecek.


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