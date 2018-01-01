01/01/2018 15:33


Galatasaray'ın efsanesi Taffarel geri dönüyor

Taffarel

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in yardımcı olarak istediği Taffarel’den sarı kırmızılı yönetimin teklifine olumlu yanıt geldiği öğrenildi

Daha önce 4 yıl boyunca sarı-kırmızılı takımda kaleci antrenörlüğü yapan Taffarel Fatih Terim’in 3. döneminden sonra da çalışmaya devam etmişti.Taffarel Galatasaray’ın devre kampı öncesi gelerek sözleşme imzalayacak ve takımla birlikte kampa gidecek.Levent Şahin’in ardından Terim’in ikinci yardımcısı da belli olmuş oldu. Drogba, Hasan Şaş, Elmander ve Nedim Yiğit’in de Terim’in yardımcısı olacağı iddia edilmişti.


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