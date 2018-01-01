Fenerbahçe Jamaikalı Kemar Lawrence'yi istiyor

Major League Soccer ekiplerinden New York Redbulls'ta forma giyen 25 yaşındaki Jamaikalı Kemar Lawrence'yi Fenerbahçe istiyor

New York Redbulls formasıyla bu sezon 24 maça çıkan Jamaikalı, 1 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Defansif anlamda çok etkili olan Lawrence, zaman zaman takımının hücum organizasyonlarına da katkıda bulunuyor. Kemar Lawrence, bu sezon Redbulls'ta sergilediği bu performansla Monaco, Rubin Kazan ve Westham United gibi ekiplerin radarına girdi. Fenerbahçe'nin ilgisinin bulunduğu Lawrence'a önümüzdeki günlerde imza attıracağı iddia ediliyor.