01/01/2018 12:29


Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine o geliyor

Islam Slimani

Yıldız futbolcusu Cenk Tosun'u Everton'a göndermeye hazırlanan Beşiktaş, Tosun'un yerine gelecek isim için Islam Slimani'ye gözünü dikti

Demba Ba, Musa Sow, Cyle Larin ve Andre Pierre Gignac’ı listesine alan siyah beyazlı yönetim, son adayını İngiltere’de buldu. Futbol Komitesi, Leicester City’den Islam Slimani’yi sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı. Bu sezon Premier Lig ekibinde istediği şansı bulamayan Cezayirli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, Leicester City’e ilk teklifini sundu. 29 yaşındaki futbolcuyu, yıllık ücretinin yarısı olan yaklaşık 2 milyon Euro’yu ödeyerek kiralamak isteyen Beşiktaş, İngiliz ekibinden cevap bekliyor.

2013 yılında Cezayir’in Belouizdad takımından Sporting Lizbon’a transfer olan Slimani, Portekiz ekibindeki üstün performansı sonrası İngilitere’nin yolunu tuttu. 31 gol attığı sezonun ardından 2016’da 30 milyon Euro karşılığında Leicester City’e transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 30 maçta 9 gol 4 asistle oynadı. Bu sezon 14 maça çıka Cezayirli forvet, 4 gol attı, 1 asist yaptı. 

 


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