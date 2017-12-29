29/12/2017 10:33


Abdürrahim Albayrak Galatasaray için kararını verdi

Abdürrahim Albayrak

Galatasaray'da en çok merak edilen sorunun cevabı Abdürrahim Albayrak'ın yönetime yeniden girip girmeyeceğiydi

Alınan son bilgiye göre Albayrak, yönetime girmeme kararı aldı.Mevcut yönetim ve muhalefetin ısrarları sonrası yapılan görüşmelerde Albayrak, yönetimde görev almayı istemedi. Albayrak, Skorer'e yaptığı açıklamada, "Bu dönem yönetimde görev almayacağım." dedi.

Camianın sevilen isimlerinden Abdürrahim Albayrak'ın bu kararı sonrası mevcut yönetim yeni arayışlara gidecek. Albayrak, geçtiğimiz dönemlerde 4 kez yönetime girerken hepsinde de şampiyonluk yaşamıştı. 


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