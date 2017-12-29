29/12/2017 10:23


Feci kazanın üzerinden 4 yıl geçti durumu kötüye gidiyor

Schumacher

Fransa Alpleri'nde 29 Aralık'ta kayak yaparken başını bir kaya parçasına çarpan Schumacher'in geçirdiği kazanın üzerinden tam 4 yıl geçti

Formula 1’in efsane pilotunun ailesi talihsiz olayın ardından ‘gizlilik' politikası yürütmeye karar verdi.Eşi Corinna, oğlu Mick ve kızı Gina-Marie kameralardan kaçmasa da, ünlü ismin sağlık durumuyla ilgili ser verip sır vermemeyi bir şekilde başardılar.

45 KİLOYA DÜŞTÜ

Michael Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili kesin doğru olduğunu söyleyebileceğimiz tek bilgi, şu anda yürüyemiyor olduğudur. Alman eski sporcunun yürüyebildiğine dair haber yapan yayın organıyla davalık olan aile, suçlamasını temellendirmek için Schumacher'in yürüyemediğini söylemek zorunda kaldı.Menajer Kehm bu durumu “Ne yazık ki bazı konulara açıklık getirmek zorunda kaldık. Schumacher'in yürüyebildiği yönündeki iddianın doğru olmadığını belirttik” dedi. 45 kiloya kadar düştüğü ve boyunun 15 cm kısaldığı gibi bilgilerse iddia olarak kaldı.

 


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