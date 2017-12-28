Robin van Persie elektronik sigara iddiasına ateş püskürdü

Fenerbahçe’nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie'nin tesislerde elektronik sigara içtiği iddia edilmişti. Persie, konuyla ilgili açıklama yaptı

Fenerbahçe’ye geldiği günden bu yana olaylarıyla gündemden düşmeyen Hollandalı yıldız, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, elektronik sigara içtiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Yıldız futbolcu, “Yine yalan haberler. Bir sonraki ne? Günlük saçmalıkları dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı