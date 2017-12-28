28/12/2017 09:49


Tudor Süper Lig'e geri dönüyor

Igor Tudor

Galatasaray'da geçtiğimiz haftalarda görevine son verilen Igor Tudor'un diğer Süper Lig takımı Alanyaspor'un teknik direktörü olacağı konuşuluyor

Süper Lig’in ilk yarısını 18 puanla 13’üncü sırada tamamlayan Antalya temsilcisi, takımı Türkiye’yi tanıyan bir teknik adama teslim etmek istiyor. Karabükspor’u çalıştırdığı dönemde oynattığı futbolla dikkat çeken İgor Tudor ismi üzerinde karar kılan Alanyasporlu idareciler, önümüzdeki günlerde Hırvat teknik adamla masaya oturmayı planlıyor. Şu anda ülkesinde bulunan 39 yaşındaki Tudor’un da Alanyaspor’u çalıştırmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında


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