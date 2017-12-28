28/12/2017 09:46


Ligi üçüncü bitiren Fenerbahçe'de tatil başladı

fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını üçüncülükle tamamlayan Fenerbahçe'de 8 günlük izin başladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 yenen sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Aykut Kocaman, futbolcularına devre arası nedeniyle izin verdi.Sarı-lacivertli futbolcular, ikinci yarı hazırlık kampı için 5 Ocak Cuma günü, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde toplanacak.Burada 13 Ocak'a kadar çalışacak sarı-lacivertli takım, daha sonra İstanbul'a dönerek hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.

 

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