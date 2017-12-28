28/12/2017 07:32


Igor Tudor 'Fatih Terim hakkında konuşmak istemiyorum'

Igor Tudor

Galatasaray Kulübü ile yolları ayırdıktan sonra Igor Tudor, kulüpte yaşadıklarını değerlendirirken Fatih Terim hakkında da açıklamalarda bulundu

Türkiye’den giderken kısa bir açıklama yapan Igor Tudor, bu kez merak edilen tüm sorulara yanıt verdi ve çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Ocak ayında daha çok transfer yapacaktım

Yaz transfer döneminde kadroya katılan isimlerden bazılarının bekledikleri gibi çıkmadığına vurgu yapan Igor Tudor, “Transfer edilen oyunculardan 2’si, 3’ü, gerçekten üst düzey oyunculardı. Sonra diğer 3’ü iyi oyunculardı ve kalan kısmı ise bizim bir şeyler beklediğimiz isimlerdi. 10 tane oyuncu getirip, hepsinin takıma iyi uyum sağlamasını bekleyemezsin. Biri gidip onları diğer liglerde izliyor ve sonra onları kendi ligimize, tamamen farklı bir ortama getiriyoruz. Bazıları Süper Lig’e uymuyor, bazıları Galatasaray’da oynamayı kaldıramıyor. Dünyanın kalitesini kabul ettiği sportif direktör olan Monchi bile, aldığı tüm oyunculardan başarı elde edemez. Bir takım yaratmak süreç ister. Devre arasında 2-3 oyuncu daha almayı planlıyordum ve sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılırsak, yaz aylarında 2-3 oyuncu daha alacaktık. Futbolda işler böyle ilerler, sadece bir dönemde bir takım yaratamazsın.” açıklamasını yaptı.

“TERİM HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM”

Ayrılış süreci ve Fatih Terim tezahüratlarıyla ilgili görüşü istenen Tudor, “Şu anda düşünüyorum ve her şey bana daha açık geliyor. O anda benim için her şey ve anlaşılır değildi ancak şu anda her şey benim için oldukça açık ve net. Fakat Fatih Terim hakkında yorum yapmak istemiyorum.” şeklinde açıklama yaptı.

 

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