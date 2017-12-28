28/12/2017 07:28


Fenerbahçe'nin yıldızı Valbuena ayrılık iddialarına noktayı koydu

Mathieu Valbuena

Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında oynanan kupa maçının ardından sarı lacivertli kulübün oyuncusu Valbuena, takımdan ayrılacağına dair açıklamalarda bulundu

Takımdan ayrılacağıyla ilgili çıkan dedikodularla ilgili basında çıkan haberlere cevap veren Valbuena, “Her dedikoduyu ciddiye alıp cevap versek çok uzun vaktimizi alır. Buraya bir proje doğrultusunda geldim. Kulüp bana çok büyük bir güven gösterdi ve şu anda bunu hissediyorum. Kendimi Fenerbahçe'de çok iyi hissediyorum. Tüm takım arkadaşlarım gibi ben de Fenerbahçe'de kupa kazanmak, şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Şu anda tamamen buna odaklanmış durumdayım. Kesinlikle böyle bir düşüncem yok. Uzun süre için buraya imza attım. Bu imzaladığım sözleşmenin arkasında durarak Fenerbahçe'de başarılar elde etmek istiyorum. Mutluyum burada olmaktan dolayı. Takım arkadaşlarımla beraber bu kulübün tarihine adımızı yazdırmak ve bu kulüpte şampiyonluk yaşamak istiyoruz” açıklamasını yaptı.


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