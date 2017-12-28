28/12/2017 07:24


İngiliz basınından bomba iddia 'Cenk Tosun Everton'a gidiyor'

Cenk Tosun

Guardian gazetesinin haberine göre Cenk Tosun konusunda Everton ile Beşiktaş arasında anlaşma sağlandı

İngiltere'nin ünlü gazetelerinden The Guardian'ın ünlü spor muhabiri Ed Aarons, Everton'un 25 milyon sterline (127 milyon lira) Cenk Tosun için, Beşiktaş ile anlaştığını açıkladı. Cenk Tosun'un, Ada'ya transferinde böylece önemli bir adım atılmış oldu. Transferde bir numaralı gündem konusu olan Cenk Tosun konusunda bugünden itibaren önemli gelişmelerin olması ve yılbaşının ilk günlerinde de tecrübeli oyuncuyla ilgili Beşiktaş'ın resmi açıklama yapması bekleniyor.


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