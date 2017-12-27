27/12/2017 14:19


Beşiktaş Osmanlıspor kupa maçı canlı yayın bilgileri

Beşiktaş Osmanlıspor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk mücadelesinde Beşiktaş, rakibi Osmanlıspor ile mücadele etmeye hazırlanıyor

İstanbul  Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Beşiktaş Osmanlıspor maçı A2 TV'den canlı olarak ekranlara gelecek.

3. KEZ RAKİP OLDULAR

Her iki takım da Türkiye Kupası'nda 3. kez birbirlerine rakip olacak.Siyah-beyazlılar, o zamanki ismi Ankaraspor olan başkent ekibiyle 2007-2008 sezonunda 3. kademede yapılan gruptaki maçı evinde 3-1'lik skorla kazandı.2008-2009 sezonunda rakibiyle yarı finalde eşleşen Beşiktaş, deplasmanda 3-1 galip geldi, İstanbul'daki mücadeleyi 2-1 kaybetmesine rağmen adını finale yazdırdı.

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