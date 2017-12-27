27/12/2017 09:50


İngiliz ekibinin Cenk Tosun için teklifi belli oldu

cenk tosun

İngiliz ekibi Everton, Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun için siyah beyazlı kulübe olan baskısına devam ediyor

Beşiktaş ile bonservis bedeli pazarlığına devam eden Everton, transferi 20 milyon Euro seviyesinde tamamlamayı planlıyor.Cenk ile görüşen başkan Fikret Orman, durumu milli oyuncuya da detaylı şekilde aktardı.Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ın teklifine sıcak yaklaşmayan Cenk, Everton transferine ise olumlu baktığını Başkan Orman’a iletti.

İngiliz ekibi, Beşiktaş ile anlaşma sağlamasının ardından Cenk ile masaya oturacak. 26 yaşındaki oyuncuya 4 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanan Everton, Cenk’e yıllık 4 milyon Euro ücret önerecek. Anlaşmanın sağlanması halinde İngiltere’ye gidecek olan Cenk, 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

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