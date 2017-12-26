26/12/2017 19:06


Galatasaray Bucaspor maçı ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray Bucaspor

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Galatasaray bu akşam rakibi Bucaspor'u evinde konuk ediyor

Galatasaray Bucaspor maçı 26 Aralık Salı akşamı oynanacak. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Eray, Tarık, Ahmet, Koray, Latovlevici, Donk, Selçuk, Tolga, Yasin, Sinan Gümüş, Eren

Bucaspor: Hüseyin, Emre Toraman, Abdullah, İbrahim, İlyas, Veli, Atakan, Ömer, Emre Özkan, Uğurcan, Saruhan

 

Galatasaray Bucaspor
Galatasaray Bucaspor maçı ilk 11'ler belli oldu
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