26/12/2017 19:06
Galatasaray Bucaspor maçı ilk 11'ler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Galatasaray bu akşam rakibi Bucaspor'u evinde konuk ediyor
Galatasaray Bucaspor maçı 26 Aralık Salı akşamı oynanacak. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Galatasaray: Eray, Tarık, Ahmet, Koray, Latovlevici, Donk, Selçuk, Tolga, Yasin, Sinan Gümüş, Eren
Bucaspor: Hüseyin, Emre Toraman, Abdullah, İbrahim, İlyas, Veli, Atakan, Ömer, Emre Özkan, Uğurcan, Saruhan