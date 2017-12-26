26/12/2017 12:12


Rodrigues’ten Fatih Terim ile ilgili flaş açıklamalar

Garry Rodrigues

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Garry Mendes Rodrigues, Fatih Terim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Goztepe maçında gosterdiği performansla göz dolduran ancak geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna erken veda eden Rodrigues ligin ikinci yarısında daha da başarılı olacağını ve bir an önce iyileşip kaldığı yerden devam etmek istediğini söyledi.

Bireysel antrenör, fitness hocası ve kick boks uzmanı Devo ile özel çalışmalara başladığından bu yana performansının arttığı görülen Rodrigues, Fatih Terim’in her anlamda olumlu bir yansıma yaptığını belirten Yeşil Burunlu futbolcu, “Fatih Terim’den çok güzel elektrik aldım. Fatih Hocanın gelişi enerjimi yükseltti. Takım, kalitesinin farkına vardı yeniden, bir anda hava değişti, güven geldi” dedi.

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