Galatasaray'da Wesley Sneijder yeniden gündemde

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Nice takımına transfer olan Hollandalı futbolcu Sneijder, Galatasaray tarafından yeniden takibe alındı

Son haftalarda kadroya bile giremeyen Sneijder'ın ismi, yeniden Galatasaray ile anılmaya başladı.Fransızların devre arasında 33 yaşındaki yıldız isim ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.İddialara göre Teknik Direktör Fatih Terim, Belhanda'nın 10 numara pozisyonundaki performansını beğenmedi ve Wesley Sneijder'in durumunun araştırılmasını istedi.

Böyle bir durumda Galatasaray Yönetimi, Hollandalı futbolcuyla 1.5 yıllığına sözleşme önerecek.Terim'in dönüşü ile san-kırmızılılara sıcak bakması beklenen Wesley, bu sezon Nice'te 8 maça çıktı ve sadece 1 asist yaptı.

Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, Fanatik'e şu açıklamayı yaptı: "Sneijder, Galatasaray'da çok mutluydu. Orada büyük başarılar elde etti ve istemeyerek ayrıldı."

"Şu anda ise Fransa'da Nice ile yeni bir macera içinde. Galatasaray'ı uzaktan da olsa takip ediyor. Terim'in dönmesinden o da mutlu oldu."

"Sneijder'le Galatasaray'a dönme konusunu hiç konuşmadık. Zaten Türkiye'den bu konuyla ilgili kimse bize ulaşmadı. Herhangi bir kontakt sağlamadık."

"Şu an Nice'te. Evet, takımın durumu beklentilerin altında ama Sneijder'in oradan ayrılması için Nice'le anlaşma sağlanması lazım. Sonuçta bizim Nice ile sözleşmemiz var."