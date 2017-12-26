26/12/2017 11:35


Quaresma'nın sosyal medya paylaşımına yanıt gecikmedi

Ricardo Quaresma

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Her şey için teşekkürler" yazdı

Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma'nın bu paylaşımının 2017 yılına mı yoksa siyah beyazlı kulübe mi veda mesajı olduğu sosyal medyada tartışma konusu oldu.

JET CEVAP

A Spor'da canlı yayına bağlanan Beşiktaş muhabiri Hakan Gündoğar şunları anlattı: "Beşiktaş transfer komitesi başkanı Umut Güner ile konuştum. Quaresma hakkında kendilerine herhangi bir transfer teklifi gelmediğini açıkladı. Oyuncu o mesajı 2017'ye veda şeklinde atmış" dedi.

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