26/12/2017 11:27


Fenerbahçe Samuel Eto yeniden harekete geçti

Samuel Eto

Afrika basınında yer alan habere göre Fenerbahçe Samuel Eto transferi için yeniden harekete geçti

Sezon başında kaliteli kumaşları ile dikkat çeken Roberto Soldado ve Vincent Janssen’i kadrosuna katan ancak beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, gözünü ara transfere çevirdi.

Sarı-lacivertli kurmaylar, kulübün ekonomik dengelerini sarsmadan bir santrfor almanın planlarını yaparken, Afrika basını çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

Söz konusu haberlerde, Ali Şafak Öztürk’ün başkanlık görevini bırakması sonrası Eto’o’nun Antalyaspor’dan ayrılma kararı aldığı ve yaz transfer döneminde uzun süre peşinden koşan Fenerbahçe’nin yeniden gündemine geldiği ifade edildi.

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