Fatih Terim'in TFF'ye açtığı davanın duruşması başladı
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Temmuz ayında milli takımdaki görevine son verilmesinin ardından 13 milyon TL için TFF’ye tazminat davası açmıştı
15 Kasım 2013’de TFF ile 5 yıllık sözleşme imzalayan ancak 26 temmuz 2017’de TFF yönetim kurulu tarafından görevine son verilen Fatih Terim’in Beykoz icra müdürlüğü üzerinden yaptığı taleple başlayan yasal sürecin ilk raundu İstanbul 17. İş Mahkemesi’nde başladı. Terim’in iki kez ihtarname çekerek yaptığı talebe Futboy Federasyonu itiraz etmişti.