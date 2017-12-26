FETÖ itirafçısı Uğur Boral önemli isimler verdi

FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Uğur Boral, örgütün itirafçısı oldu. Boral’ın Bank Asya’ya 950 bin TL yatırdığı tespit edildi

FETÖ’nün futbol dünyasındaki yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün gözaltına alınmıştı. ByLock’çu olduğu belirlenen İrtegün örgütle olan bağını ve futbol dünyasına ilişkin çok kritik bilgiler verdi.

UĞUR BORAL HERŞEYİ TEK TEK ANLATTI

Bekir’in ismini verdiği diğer iki isimden birisi Uğur Boral diğeri ise şu an Başakşehir’de oynayan milli futbolcu. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Boral FETÖ ile bağlantısını tek tek anlatarak itirafçı oldu. Boral emniyette verdiği ifade de 2003 yılında Gençlerbirliği’nde oynadığı sırada FETÖ ile tanıştığını, sohbetlerine katıldığını söyledi. Boral kendi döneminde sohbetlere gelen futbolcuların adını tek tek verdi.

BANK ASYA’YA 950 BİN LİRA YATIRMIŞ

Boral’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün finans ayağı olan Bank Asya’ya 17-25 Aralıktan sonra 950 bin lira para yatırdığı ileri sürüldü.

İKİSİ FENERBAHÇE'DE OYNUYOR

İrtegün’ün ifadeleri kapsamında kaleci Ömer Çatkıç ve Zafer Biryol tutuklanarak cezaevine konuldu. Bekir İrtegün savcıya çok ünlü 4 futbolcunun ismini verdi. Bu futbolculardan ikisi hala Fenerbahçe’de oynuyor. Ünlü futbolcular bir defa örgütün sohbetine katılmış. İki ismin terör örgütüyle başka bir ilişkisi tespit edilemedi. Bu yüzden soruşturmada şüpheli olmayacakları öğrenildi.

FUTBOL İMAMINA BAĞLI ÜÇ AYRI İMAM

Futbol imamı Ali Şenel’e bağlı 3 ayrı imamın da olduğu iddia edildi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Anadolu kulüpleri ile Amatör Futbol kulüplerin ayrı ayrı imamların olduğu ileri sürüldü. Futbolu yapılandıran imamlar özellikle transfer süreçlerinde devreye giriyor. Futbolcunun transfer olmadan önce uğrayacağı ilk durağın takımların imamları olduğu öne sürüldü. İmamlarının dördünün de Bylock kullanıcısı oldukları iddia edildi.

Kaynak: Hürriyet