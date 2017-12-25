Galatasaray Bucaspor kupa maçı canlı yayın bilgileri

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Süper Lig'de ilk devreyi ikincilikle kapatan Galatasaray, rakibi Bucaspor ile mücadele edecek

26 Aralık Salı günü Türk Telekom Stadı’nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak. Mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak.

Spor Lig'de dün akşam rakibi Göztepe'yi 3-1'lik skorla mağlup eden sarı kırmızılılar bu sezon Fatih Terim yönetimindeki ikinci maçına çıkmaya hazırlanıyor. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, kupanın da sahibi olmak istiyor.