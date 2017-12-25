25/12/2017 17:54


Fenerbahçe'nin kupa mesaisi sürüyor

Fenerbahçe İstanbulspor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rakibi İstanbulspor ile mücadele edecek olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında oynanacak maç 27 Aralık Çarşamba başlayacak. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptıkları bildirildi. Sarı-lacivertlilerin, İstanbulspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacağı belirtildi.


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