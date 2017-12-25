25/12/2017 17:26


Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'deki geleceği belli oldu

Ozan Tufan

Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Ozan Tufan bu sezon pek forma şansı bulamadı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Osmanlıspor ile oynanan ve 1-1 biten müsabaka sonrasında Aykut Kocaman, Ozan Tufan'ı kızağa çekmişti. Bu maç sonrası pek forma şansı bulamayan genç orta sahanın İspanyolca dersleri alması bir İspanyol ekibine transfer olacağı iddialarını arttırdı. Milli futbolcunun devre arasında İspanya ekibi Deportivo'ya imza atacağı belirtiliyor.

 


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