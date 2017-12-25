25/12/2017 17:23


Fikret Orman Arda Turan ve Cenk Tosun hakkında net konuştu

Fikret Orman

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Arda Turan ve Cenk Tosun ile ilgili açıklamalarda bulundu

Orman yaptığı açıklamada, "Arda Turan ile alakalı fikrimi daha evvel de sordunuz, anlattım. Şahsen çok sevdiğim, çok da önemli bir oyuncu. Türkiye'nin önemli bir değeri. Arda'nın oynadığı yerlerde oyuncu yoğunluğumuz var. Arda'ya Beşiktaş forması nasip olsun çok isterim ancak şu an için böyle bir gündemimiz yok. Cenk Tosun çok kıymetli bir kardeşimiz, evladımız. Bu çocuklar Beşiktaş'ta olmaktan mutlular. Kariyerleriyle alakalı iyi bir şey olacağına inanırsak biz de yardımcı olmak isteriz ama Cenk gitmiş, uçağa binecek falan, böyle bir gündemimiz yok. Cenk'in değerinin 20 milyondan çok fazla olduğunu düşünüyorum. Satma niyetimiz olmadığı için bir fiyat belirleme durumumuz da yok" ifadelerini kullandı.


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