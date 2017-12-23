Fenerbahçe deplasmandan 1 puanla ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında rakibi Konyaspor'un evine konuk olan Fenerbahçe, rakibi ile 1-1'lik skorla berabere kaldı

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk golü ev sahibi Konyasporlu futbolcu Ömer Ali Şahiner kaydetti.Fenerbahçe'ye ise eşitliği getiren golü, 69. dakikada Mehmet Topal attı. Karşılaşma 1-1 sona erdi ve taraftarlar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla Konyaspor puanını 15'e çıkarırken, Fenerbahçe 33 puana yükseldi.