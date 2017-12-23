23/12/2017 19:05


Şenol Güneş'ten mağlubiyet sonrası flaş açıklamalar

Şenol Güneş

Beşiktaş Kulübü teknik direktörü Şenol Güneş, Sivasspor'a karşı alınan mağlubiyetin ardından açıklama yaptı

Karşılaşmayı değerlendiren Güneş, "Biz kazanmak için sahaya çıktık. İlk dakikadan itibaren oyun üstünlüğümüz vardı, vuruş tekniği olarak zayıf kaldık. Yediğimiz gole bakarsan, ondan çok daha barizlerini biz yakaladık, ama atamadık. Gol atabilirdik, pozisyonlarımız vardı, rakip seken bir topta vurdu ve golü attı. Futbolda bu da var. Oyuncuların niyetinden şüphem yok, ama 2 tane gole bakarsan, bizim gibi üst düzey takımın yememesi gereken goller" ifadelerini kullandı.

Kendisini eleştiren yorumculara da sitem eden Şenol Güneş, "Ben hiçbir takıma niye savunma yapıyorsun demedim. Sadece savunma yapan takımlara, süre geçirmesini eleştirdim, Oynanan oyunda durgunluk varsa, zaman geçiriyorsa, onu söylerim. Onu söylememden arkadaşlar niye rahatsız oluyor, anlamadım. Söylemediğim bir şey yüzünden beni eleştirmesinler" dedi.

Negredo'yu neden çıkardığını da açıklayan tecrübeli teknik adam, "Negredo sabit duruyordu. Stoperden kurtulup hareket eden bir oyuncu istedim, sakatlığı yoktu. O yüzden Cenk'i aldım." şeklinde konuştu.


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