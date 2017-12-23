Haluk Ulusoy açıkladı Galatasaray başkanlığına aday olacak mı

Galatasaray'da 20 Ocak tarihinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul kararı öncesinde hazırlıklar yapılıyor

Galatasaray'da yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde muhalifler, başkan adaylığı için Haluk Ulusoy'un kapısını çaldı. Ancak Ulusoy, uzun süren ikna çabalarına karşın aday olmayacağını ifade etti.

Mustafa Cengiz'in adaylığını açıklamasının ardından muhaliflerin birleştiği tek isim Haluk Ulusoy oldu. Başkan Dursun Özbek'in salı günü yaptığı basın toplantısının ardından muhalifler, Haluk Ulusoy'un kapısını çalarken, Cuma gününe kadar Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanını ikna turları sürdü.

Ancak Haluk Ulusoy, Galatasaray Başkanlığı'na aday olmayacağını muhaliflere açıkladı. Bunun üzerine aday çıkarma çalışmalarını sürdüren isimler, yarın akşama kadar başka bir aday üzerinde yoğunlaşmak için hazırlıklarını yapıyor.