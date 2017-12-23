Erman Toroğlu Sivasspor Beşiktaş maçını yorumladı

Süper Lig'de bu hafta Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ardından ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu zehir zemberek açıklamalarda bulundu

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları:

"Galatasaray'dan Fatih Terim geldi diye, gündem değişsin diye mi oldu acaba bu transfer açıklaması? Şimdi Vida'yı somun yaptın."

"Ben istatistiklere inanmıyorum. 20 şut, 30 şut önemli değil. İnanmıyorum. Şut da nasıl şut bunlar. Dağlara taşlara..."

"Fatih Terim'in gelişi, psikolojik olarak Fenerbahçe'yi de, Beşiktaş'ı da bozacak."