23/12/2017 18:20


Erman Toroğlu Sivasspor Beşiktaş maçını yorumladı

Erman Toroğlu

Süper Lig'de bu hafta Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ardından ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu zehir zemberek açıklamalarda bulundu

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları:

"Galatasaray'dan Fatih Terim geldi diye, gündem değişsin diye mi oldu acaba bu transfer açıklaması? Şimdi Vida'yı somun yaptın."

"Ben istatistiklere inanmıyorum. 20 şut, 30 şut önemli değil. İnanmıyorum. Şut da nasıl şut bunlar. Dağlara taşlara..."

"Fatih Terim'in gelişi, psikolojik olarak Fenerbahçe'yi de, Beşiktaş'ı da bozacak."


Atiker Konyaspor Fenerbahçe
Fenerbahçe deplasmandan 1 puanla ayrıldı
Mustafa Tosun
Belediye başkanı hakkında şok eden taciz iddiası
binali yıldırım
Başbakan Yıldırım Hristiyanların Noel Bayramı'nı kutladı
noel baba gösterisi
'Noel Baba'lı gösterilere İsrail askerlerinden sert müdahale
Londra protesto
Londra'da ABD'nin Kudüs kararına tepki büyük
İlgili Haberler
Atiker Konyaspor Fenerbahçe

Fenerbahçe deplasmandan 1 puanla ayrıldı

Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçı

Konyasporlu taraftarlardan Kudüs için anlamlı kareografi

Şenol Güneş

Şenol Güneş'ten mağlubiyet sonrası flaş açıklamalar

Haluk Ulusoy

Haluk Ulusoy açıkladı Galatasaray başkanlığına aday olacak mı

Son Dakika Haberleri
Mustafa Tosun

Belediye başkanı hakkında şok eden taciz iddiası

binali yıldırım

Başbakan Yıldırım Hristiyanların Noel Bayramı'nı kutladı

noel baba gösterisi

'Noel Baba'lı gösterilere İsrail askerlerinden sert müdahale

Londra protesto

Londra'da ABD'nin Kudüs kararına tepki büyük

 Yazarlarımız
turker erturk

Kadın Erkeğe İtaat Etmek Zorundadır

Geçen gün (20 Aralık 2017), Milli Eğitim Bakanı Yılmaz “Hz. Muhammed’in Hayatı” kitabındaki Medeni Kanuna aykırı evliliğe ilişkin sözleri savunarak; “Kadının itaati ibadettir” ifadeleri için ...

Devam