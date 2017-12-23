23/12/2017 17:59
Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 17. haftasında mücadele edecek olan Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Fenerbahçe: Volkan, Isla, Mehmet Topal, Neto, Hasan Ali, Josef, Oğuz Kağan, Dirar, Aatıf, Giuliano, Valbuena
Atiker Konyaspor: Serkan, Ferhat, Filipovic, Ali Turan, Skubic, Ali Çamdalı, Jonsson, Ömer Ali, Vedat, Bourabia, Milosevic