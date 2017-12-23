Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 17. haftasında mücadele edecek olan Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Mehmet Topal, Neto, Hasan Ali, Josef, Oğuz Kağan, Dirar, Aatıf, Giuliano, Valbuena

Atiker Konyaspor: Serkan, Ferhat, Filipovic, Ali Turan, Skubic, Ali Çamdalı, Jonsson, Ömer Ali, Vedat, Bourabia, Milosevic