Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri

Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam Fenerbahçe, deplasmanda Atiker Konyaspor ile mücadele edecek

Ligde geride kalan 16 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Fenerbahçe, 32 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde 2. sırada yer alıyor. Atiker Konyaspor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 yenilgiyle 14 puan toplayarak haftaya 14. sırada girdi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.