Real Madrid Barcelona ne zaman ve saat kaçta başlayacak

La Liga Ligi'nde bugün Real Madrid ve Barcelona karşı karşıya gelecek. Dev mücadele ile ilgili bilgiler haberimizde

Sadece İspanya'nın değil bütün dünyanın merakla beklediği karşılaşma bugün gündüz oynanacak. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşma 15.00'te başlayacak ve beIN SPORTS 2ekranlarından naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Kovacic, Ronaldo, Benzema.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Vermaelen, Alba; Rakitic, Busquets, Paulinho, Iniesta; Messi, Luis Suarez.