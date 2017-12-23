Beşiktaş Arda Turan transferini bitirmek istiyor

Beşiktaş yönetimi ara transfer döneminde Barcelona'nın gözden çıkardığı milli futbolcu Arda Turan'ı renklerine katmak istiyor

Başkan Fikret Orman’ın “Çok beğendiğimiz bir oyuncu ancak gündemimizde yok” dediği Arda Turan için bugün Beşiktaşlı yöneticilerin, menajer Ahmet Bulut’la görüştüğü iddia edildi.Barcelona’nın kadroda düşünmediği milli futbolcu için 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli belirlediği ifade edilirken, siyah-beyazlılar Arda için kiralama yöntemini devreye sokmak istiyor. Arda Turan için girişimlerini önümüzdeki günlerde hızlandırmayı planlayan yönetim, bu transferi bir an önce olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlandırıp vakit kaybetmemek istiyor.