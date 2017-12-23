23/12/2017 07:19


Fatih Terim sarı kırmızılıları Göztepe maçına hazırlıyor

Fatih Terim

Spor Toto Süper Lig'de yarın akşam Galatasaray ile Göztepe arasında oynanacak mücadele öncesi sarı kırmızılılar yeni teknik direktör Fatih Terim ile birlikte çalışmalara başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılılar, göreve getirilen teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk çalışmasını yaptı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de takip ettiği antrenmandan sonra Fatih Terim futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

 

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