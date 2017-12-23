23/12/2017 07:16


Beşiktaş Domogoj Vida transferini bitirdi

Domagoj Vida

Dinamo Kiev’den ayrılan Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'yı renklerine katmak isteyen Beşiktaş, nihayet mutlu sona ulaştı

Dinamo Kiev ile sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncu için Beşiktaş Kulübü herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Tarafler eylül ayında protokol imzalamış ve anlaşmadan cayan tarafın 7 milyon Euro tazminat ödemesi kararlaştırılmıştı. Ancak iki taraf da caymazken, Vida’nın 3 Ocak’ta siyah beyazlıların Antalya kampına katılacağı öğrenildi. Ukrayna Süper Ligi’nde ikinci sırada bulunan, Avrupa Ligi’ndeyse grubunu lider tamamlayan Dinamo’nun önemli isimlerinden olan Vida bu sezon mavi beyazlı formayı 18 maçta giydi ve iki kez ağları sarstı.

 

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