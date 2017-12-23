Fenerbahçe Atletico Madrid’in yıldızını istiyor

Atletico Madrid’in sol kanat oyuncusu Nico Gaitan’ın menajeri Jose İribarren, futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi konusunda açıklama yaptı

İribarren, "Türkiye'den beni arayan çok kişi oldu. Temaslar var; ancak henüz ortaya net bir durum çıkmadı. İlerleme sağlanırsa daha net konuşuruz" dedi.

OCAK'TA AYRILACAK

Teklifin niteliğinin çok önemli olduğunu belirten Iribarren, "Nico, teklifin iyi olması durumunda ocakta Atletico'dan ayrılacak. Oyuncunun çok sayıda talibi var. Türkiye de seçeneklerden bir tanesi. Ancak görüşme aşamasında olduğumuz için çok fazla konuşmanın anlamlı olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu