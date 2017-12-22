22/12/2017 15:53


Fatih Terim'in alacağı ücreti açıkladılar

Fatih Terim

Galatasaray'da Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, kendisini sarı kırmızılı kulübe 1,5 yıllığına bağlayan imzayı attı

Fanatik Gazetesi'nin iddiasına göre deneyimli hoca yıllık 2 milyon Euro garanti ücret alacağı öğrenildi. İmparator'un Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım bonusu olarak da 500 bin Euro daha alabileceği belirtiliyor.

Galatasaray Terim'in ücreti konusnda KAP'a şu açıklamayı yaptı: Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için 1.000.000 EUR ve 2018-2019 futbol sezonu için 2.000.000 EUR ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EUR başarı primi ödenecektir.

 

Real Madrid Barcelona
Real Madrid Barcelona ne zaman ve saat kaçta başlayacak
Meşrutiyet Caddesi
Melih Gökçek döneminde inşa edilen üst geçitler sökülüyor
cumhurbaşkanı erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan Noel mesajı yayınladı
bolu dağı
Kar yağışı etkisini arttırdı TIR'ların geçişine izin verilmiyor
istanbul yol
Dikkat İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı
İlgili Haberler
Real Madrid Barcelona

Real Madrid Barcelona ne zaman ve saat kaçta başlayacak

Arda Turan

Beşiktaş Arda Turan transferini bitirmek istiyor

Fatih Terim

Fatih Terim sarı kırmızılıları Göztepe maçına hazırlıyor

Domagoj Vida

Beşiktaş Domogoj Vida transferini bitirdi

Son Dakika Haberleri
Meşrutiyet Caddesi

Melih Gökçek döneminde inşa edilen üst geçitler sökülüyor

cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan Noel mesajı yayınladı

bolu dağı

Kar yağışı etkisini arttırdı TIR'ların geçişine izin verilmiyor

istanbul yol

Dikkat İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı

 Yazarlarımız
turker erturk

Kadın Erkeğe İtaat Etmek Zorundadır

Geçen gün (20 Aralık 2017), Milli Eğitim Bakanı Yılmaz “Hz. Muhammed’in Hayatı” kitabındaki Medeni Kanuna aykırı evliliğe ilişkin sözleri savunarak; “Kadının itaati ibadettir” ifadeleri için ...

Devam