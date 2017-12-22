Fatih Terim'in alacağı ücreti açıkladılar
Galatasaray'da Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, kendisini sarı kırmızılı kulübe 1,5 yıllığına bağlayan imzayı attı
Fanatik Gazetesi'nin iddiasına göre deneyimli hoca yıllık 2 milyon Euro garanti ücret alacağı öğrenildi. İmparator'un Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım bonusu olarak da 500 bin Euro daha alabileceği belirtiliyor.
Galatasaray Terim'in ücreti konusnda KAP'a şu açıklamayı yaptı: Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için 1.000.000 EUR ve 2018-2019 futbol sezonu için 2.000.000 EUR ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EUR başarı primi ödenecektir.