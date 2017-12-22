22/12/2017 12:07


Mario Gomez transferini açıkladılar

Mario Gomez

Wolfsburg'da forma giyen Mario Gomez, Alman kulübü Vfb Stuttgart'a transfer oldu

Bild gazetesi bugün 32 yaşındaki futbolcu Mario Gomez'in devre arasında Stuttgart'ın yolunu tutacağını iddia etmişti.  Wolfsburg ile Stuttgart'ın bu transfer için 3 milyon euroya anlaştıkları belirtilmişti.

2001'de Stuttgart altyapısına transfer olduktan sonra 2005'te A Takıma çıkan Mario Gomez, 2009'da ise 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'in yolunu tutmuştu. 2015-16 sezonunda Beşiktaş forması giyen Alman oyuncu bu sezon 12 Bundesliga maçında forma giyerken 1 gol 3 asistlik bir performans sergiledi. 


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