22/12/2017 09:34


Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak

Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçı

Spor Toto Süper Lig'de performansı son haftalarda yükselen Fenerbahçe, yarın akşam Atiker Konyaspor'un evine konuk olacak

Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de 23 Aralık Cumartesi akşamı 33. kez mücadele edecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

GEÇMİŞ MÜCADELELER

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 32 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 27 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca bir maç berabere sonuçlandı.

 

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