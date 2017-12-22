Güntekin Onay 'Fatih Terim doğru bir tercih'

Bein Sports Yorumcusu Güntekin Onay, Galatasaray'ın zor dönemlerinde Fatih Terim'in elini taşın altına soktuğunu ve bu zor zamanların arasında göreve geldiğini söyledi

Güntekin Onay'ın açıklamalarından öne çıkanlar: "Beklenen ve tam zamanında olan bir gelişme. Galatasaray çok kritik bir süreçten geçiyor ve çok doğru bir karar vermesi gerekiyor diye programda da dile getirmiştim. O doğru tercih yapıldı. 20 Ocak’taki seçim beklenseydi, geç kalınmış olabilirdi. Kayseri ve Göztepe maçları geride kalmış olacaktı, transferdeki hamle şansları azalacaktı.

Tam zamanında çok doğru ve güçlü bir ismi Galatasaray yönetimi göreve getirdi. Kim ne derse desin Fatih Terim teknik direktör anlamında bu ülkenin en güçlü ve en başarılı ismidir. Galatasaray’ın 20 şampiyonluğunun 6’sının altında Fatih Terim’in adı yazmaktadır. Kimsenin tartışmayacağı ve herkese heyecan kazandıracak bir isimle anlaşıldı.

Fatih Terim açısından da bakınca çok cesur ve önemli bir karar. Güçlü bir Beşiktaş ve ivme kazanmış bir Fenerbahçe, Başakşehir, güçlü Trabzonspor geliyor... Fatih Terim buna bakmadı ve çok zor bir dönemde göreve geldi. Elini taşın altına soktu. Fatih Terim’in, “Demirden korksak trene binmezdik” diye bir sözü var. Bu akşam bunu gösterdi. Hiç çekinmedi ve bu görevi reddetmedi. Büyük bir heyecan bekliyor bizi ikinci yarıda. Süper Lig açısından da çok güzle bir boyut kazanacak.

Galatasaray’ın Göztepe ile çok kritik bir maçı var, 50 bin kişi stadı dolduracaktır. Transfer konusunda da eksikleri çok iyi biliyor. Bir iki nokta atışla ikinci yarıda daha iyi olacaktır."