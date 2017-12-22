22/12/2017 07:56


Mehmet Demirkol 'Fatih hocanın hesabı hack’lendi sandım'

Mehmet Demirkol

Galatasaray'ın Fatih Terim ile görüşmesini KAP'a bildirmesi Mehmet Demirkol'u da şaşırttı. Demirkol, Fatih hocanın bu konudaki heyecanını dile getirirken ligde Terim'i zor rakiplerin beklediğini açıkladı

Mehmet Demirkol, Fatih Terim'in yeniden Galatasaray'a döm normal olarak. Yönetim buna mecburdu açık söylemek gerekirse. Sezon ortasında yabancı bir teknik direktör getirip bunları yapmaya çalışmak mantıklı değildi. Tek bir seçenek vardı, yönetim de buna ikna oldu. En dikkat çekici olan Fatih Hoca’nın heyecanı. Yönetim’den önce Fatih Hoca açıkladı. Hoca bu tip durumlarda sessiz olur daha arkadan gelir ama herhalde bu sefer çok heyecanlı, o da kulüpten önce o açıkladı. Ben gördüğümde açıkçası ‘Acaba dedim başka bir şey mi oldu, hesap mı hacklendi’, ama sonrasında kulüpten de açıklama geldi.

Fatih Hoca son görev yaptığında, iki kez üst üste şampiyon olduğunda özellikle ilk senesinde 12-13 kişiyle oynayıp şampiyon olmuştu. Dar ve yeni bir kadro vardı. Bugün de benzer bir kadro var. Ama bu sefer rakipler çok kuvvetli. Hem Beşiktaş oturmuş bir takım. Geniş bir kadrosu var. Fenerbahçe toparlandı. Trabzon toparlanıyor yavaş yavaş. Başakşehir gibi bir fenomen var. Artık bu rakiplerin arasında bu kadro yetmeyebilir. Devre arasında transfer hamlesi olacağını düşünüyorum.”

 


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