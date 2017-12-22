22/12/2017 07:53


Felipe Melo'nun Fatih Terim sevinci

Felipe Melo

Galatasaray'ın eski teknik direktör Fatih Terim ile görüşmelerin başladığını açıklamasının ardından Felipe Melo sosyal medya hesabından sevincini paylaştı

Galatasaray Kulübü’nün Fatih Terim ile anlaştığını duyurmasından sonra sosyal medyada Fatih Terim dünya gündeminde ilk sıraya yükseldi.Fatih Terim ile ilgili tweet atanlardan biri de eski öğrencisi Felipe Melo oldu. Felipe Melo sosyal medya hesabından Fatih Terim ile ilgili şu mesajı paylaştı:

Felipe Melo

@_felipemelo_

Fatih Terim is back


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