Fatih Terim'in yardımcıları kim olacak

Galatasaray, Fatih Terim ile görüşmelere başladıklarını KAP'a bildirdi. Alınan son bilgilere göre Terim'in yardımcıları belli oldu

Galatasaray'ın görüşmelere başladığı tecrübeli teknik direktörün, Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü oynanacak Göztepe maçında takımın başında sahaya çıkacağı öğrenildi. Fatih Terim'in yardımcısının Hasan Şaş olacağı ifade edildi. Öte yandan Terim'in eski futbolcusu Johan Elmander ile de çalışacağı yönünde iddialar var.