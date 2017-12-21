21/12/2017 23:11


Fatih Terim Galatasaray Göztepe maçında sahaya çıkacak mı

fatih terim

Galatasaray'da Tudor ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Fatih Terim ile görüşmelere başlandı. Tecrübeli teknik adam sosyal medya hesabından sarı kırmızılıları heyecanlandıran paylaşımda bulundu

Fatih Terim sosyal medya hesabından “Nerede kalmıştık?” paylaşımını yaptı. Paylaşım kısa sürede binlerce kez beğenildi ve yeniden paylaşıldı. Galatasaray da Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan yaptığı açıklamayla Fatih Terim’le görüşmelere başlandığını duyurdu.

Edinilen bilgilere göre Terim, pazar günü Galatasaray’ın Göztepe’yi konuk edeceği karşılaşmada takımın başında yer alacak ve 4. Fatih Terim dönemi başlamış olacak. İmzalanacak sözleşmenin detaylarının yarın belli olması bekleniyor.

 


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